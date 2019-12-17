Самолет с 95 пассажирами на борту упал в Казахстане, есть жертвы

Самолет вылетел в 7:05 по местному времени из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.





В Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. В результате не менее девяти человек погибли, сообщает в Facebook Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В салоне самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По данным zakon.kz, число погибших уже составляет 9 человек.