 

Самолет с 95 пассажирами на борту упал в Казахстане, есть жертвы

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Самолет с 95 пассажирами на борту упал в Казахстане, есть жертвы
Самолет вылетел в 7:05 по местному времени из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

В Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. В результате не менее девяти человек погибли, сообщает в Facebook Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
В салоне самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По данным zakon.kz, число погибших уже составляет 9 человек.
"По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром... Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена", - отметило министерство.
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