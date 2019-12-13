Назвали восемь стран ответственных за большинство океанического мусора

Эти восемь стран - Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.





Большинство пластикового мусора в океане - 63,6% - приходится всего на восемь стран, и большинство из них расположены в Азии. Об этом пишет Bloomberg.

Больше всего критики и ответственности за ситуацию в океане экологи возлагают на Китай, который с 1 января прекратил принимать переработанные пластиковые отходы, генерируемые богатыми экономиками.