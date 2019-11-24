Была названа возможная причина из-за чего разбился самолет в Казахстане

Отметим, что в результате катастрофы погибли не менее 15 человек. Среди пострадавших двое украинцев, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая.





Авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр, сообщают казахские СМИ.

Среди погибших выпускающий редактор издания Informburo.kz Данная Круглова и командир воздушного судна.