На борту разбившегося в Казахстане самолета были два украинца

Кроме украинцев, на борту самолета были один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая.





На борту разбившегося самолета в Казахстане были два гражданина Украины, они живы. Об этом сообщает "Интерфакс-Казахстана", ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - говорится в сообщении министерства.