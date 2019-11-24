МВД начало расследование Авиакатастрофы в Казахстане

Открыто дело по статье 344 часть 3 ("Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта") УК РК.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы самолета Bek Air, который совершал рейс из Алматы в Нур-Султан в Казахстане, выжили 60 человек из 100.





Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране, в результате которой уже погибли 15 людей. Об этом сообщает казахское издание Tengrinews.kz.

Напомним, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. На борту было 93 пассажира, среди них 3 младенца. И 5 членов экипажа. По последним данным погибли 15 человек.

Среди погибших выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова.

В свою очередь, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил свои соболезнования.

"С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сказал он.