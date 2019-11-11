Число жертв авиакатастрофы уточнил Минздрав Казахстана

По данным Минздрава, погибли 12 человек. Также отмечается, что 53 человека были госпитализированы в больницы Алма-Аты.





Министерство здравоохранения опубликовало список погибших в результате авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

"В больницы города Алматы госпитализированы 53 пострадавших, из них девять детей. На 12:50 по местному времени (8:50 по киевскому времени, - ред.) состояние десяти взрослых оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении Минздрава.

Однако, руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев, сообщал, что на месте погибли 14 человек и один человек скончался в больнице.