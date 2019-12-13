Произошел масштабный теракт в Сомали, число жертв приближается к 100

В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, в результате теракта погибли десятки человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что теракт произошел в людном месте. По данным радиостанции Dalsan, жертвами взрыва стали 50 человек. В то же время член федерального парламента Абдуразак Мухаммед уточнил, что число погибших составляет более 90 человек. Также сообщается, что среди погибших 17 полицейских, 73 гражданских и четыре иностранца.