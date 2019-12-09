Самый теплый год за всю историю наблюдений пережила Украина

Сообщается, что этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881 года. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла +10,6, что на 2,9 градуса выше нормы, которая составляет +7,7. Превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла +10,5.

Для Украины 2019 год с более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла +23,6. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала +15. Но в этом году 19 декабря она достигла +15,2", - говорится в сообщении.

Всего в 2019 году температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 градуса. С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 градуса, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте.