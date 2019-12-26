К месту обмена пленными выехали наблюдатели ОБСЕ

Как отмечается, у КПВВ "Майорское" находится много журналистов, однако для освещения обмена пленными им не дают аккредитации.

Наблюдатели ОБСЕ выдвинулись к месту обмена пленными между Киевом и так называемыми "Л/ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "новости Донбасса".

Напомним, что сегодня состоится пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными планируется на воскресенье, 29 декабря.

Из-за обмена пленными сегодня не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.