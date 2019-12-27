В результате стрельбы в церкви США погибли два человека

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу в христианской церкви неподалеку от города Форт-Уэрт. В инциденте пострадал еще один человек, его состояние врачи оценивают как критическое.

В американском округе Таррант (штат Техас) два человека погибли в результате стрельбы в церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CBS.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. К настоящему моменту нет информации о задержании подозреваемого.