В результате стрельбы в церкви США погибли два человека

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу в христианской церкви неподалеку от города Форт-Уэрт. В инциденте пострадал еще один человек, его состояние врачи оценивают как критическое.
В американском округе Таррант (штат Техас) два человека погибли в результате стрельбы в церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CBS.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. К настоящему моменту нет информации о задержании подозреваемого.
Напомним, в городе Монси штата Нью-Йорк злоумышленник с ножом ворвался в ром раввина, в результате чего пострадали пять человек. Как сообщается, неизвестный мужчина с ножом ворвался в здание вечером 28 декабря, когда там собрались около 100 человек. В этот момент раввин Хаим Роттенберг зажигал свечи по случаю седьмой ночи Хануки.