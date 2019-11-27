О состоянии здоровья освобожденных из плена военнослужащих рассказали в госпитале

Отмечается, что предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем все освобожденные из плена бойцы будут осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы.

Начальник Военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук рассказал о состоянии здоровья украинских военных, которые вернулись домой после проведенного в воскресенье, 29 декабря, обмена пленными на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооруженных сил Украины и военные психологи", - отметили в пресс-службе.