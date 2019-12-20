Возле Софийской площади в Киеве ограничат движение транспорта в новогоднюю ночь

Отмечается, что машины не будут пропускать Владимирским проездом и ул. Владимирской (от дома № 23 ул. Софиевской до Рыльского переулка) с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января.

В новогоднюю ночь и в первый день нового года возле Софийской площади ограничат движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр организации дорожного движения в Facebook.

Столичный метрополитен в ночь с 31-го на 1-е будет работать на три часа дольше, фуникулер – круглосуточно.