 

Во время фестиваля произошел взрыв, десятки пострадавших под Барселоной

События Сегодня, 18:5539
Во время фестиваля произошел взрыв, десятки пострадавших под Барселоной
Как сообщается, взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне. В результате взрыва ранения получили 14 человек. Трое из них - в тяжелом состоянии.
В городе Центеллес в Каталонии произошел пиротехнический взрыв во время фестиваля, в результате чего 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.
На место прибыли медики и пожарная служба. Пострадавших доставили в больницу, а пожарные заключили, что колокольня не получила структурных повреждений.
Фестиваль, который был приостановлен, состоит в том, чтобы повесить на церкви Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, после того как ее вырубят в близлежащем лесу.
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Теги: news, новости, Украина, взрыв, Барселона, 7dniv, 7dnivinfo  
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