 

О состоянии 64 освобожденных пленных рассказали врачи

События Сегодня, 18:5741
О состоянии 64 освобожденных пленных рассказали врачи
По словам Строканя, ни один из освобожденных пленных, которые прибыли в клинику, не нуждается в интенсивной терапии. Он добавил, что среди них есть люди, которые могут сразу поехать домой, а затем продолжить лечение.
Сегодня, 30 декабря, в клиническую больницу "Феофания" прибыли 64 украинца, которые были освобождены из российского плена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного врача клиники Андрея Строканя.
"Сейчас в клинике нет ни одного человека, который нуждался бы в интенсивной терапии. Все или в удовлетворительном состоянии, либо средней степени тяжести", - рассказал главный врач.
Строкань отметил, что часть освобожденных пленных нуждается в стоматологической помощи, у кого есть проявления посттравматического стрессового расстройства и обострение хронических болезней.
"Три четверти, возможно даже пять шестых пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке. Практически у всех есть в разных степенях проявления посттравматического стрессового расстройства и, конечно, обострение всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен", - заявил он.
Кроме того, несколько пациентов нуждаются в проведении плановых операций.
"Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться плановых оперативных вмешательств после до обследования", - сказал Строкань.
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Теги: news, новости, Украина, Пленные, обмен, 7dniv, 7dnivinfo  
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