Штормовое предупреждение объявлено в Украине

Как отмечается, в Украине ожидается сильные порывы ветра и гололед.

"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В последний день 2019 года - 31 декабря - в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).