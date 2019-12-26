Мужчина напал на картину Пикассо в лондонской галерее

Сообщается, что в результате нападения написанный испанским художником в 1944 году "Бюст женщины", изображающий художницу и фотографа Дору Маар, оказался разорван и был убран из экспозиции. Галерея не сообщила, как сильно было повреждено полотно, отметив лишь, что его состояние оценят эксперты.

В лондонской галерее современного искусства Тейт 20-летний мужчина в субботу совершил нападение на картину Пабло Пикассо, стоимость которой оценивается в 20 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.