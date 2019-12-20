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События Вчера, 23:4535
Отправить на Луну посадочную миссию планирует Индия в 2020 году
"Миссия "Чандраян-3", скорее всего, будет запущена в 2020 году. Она будет довольно экономичной. Орбитальный аппарат уже находится там [на орбите Луны] и функционирует, так что мы будем сокращать расходы. Будет доставлена только посадочная миссия", - сказал он.
Индия в 2020 году планирует отправить к Луне третью по счету национальную лунную миссию "Чандраян-3", в составе которой будет только посадочный модуль. Об этом сообщил во вторник госминистр Джитендра Сингх, который курирует в индийском правительстве космическую отрасль, передает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times of India.
Кроме того, Сингх подтвердил, что Индийская организация космических исследований уже приступила к работе над вторым спускаемым аппаратом, после того как в минувшем сентябре при жесткой посадке был потерян первый индийский лунный спускаемый аппарат "Викрам".
Напомним, в Индии в субботу, 16 ноября, успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II. По данным Командования стратегических сил страны, ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Ракета с высокой точностью поразила учебную цель.
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Теги: news, новости, Украина, Индия, Луна, 7dniv, 7dnivinfo  
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