Отправить на Луну посадочную миссию планирует Индия в 2020 году

"Миссия "Чандраян-3", скорее всего, будет запущена в 2020 году. Она будет довольно экономичной. Орбитальный аппарат уже находится там [на орбите Луны] и функционирует, так что мы будем сокращать расходы. Будет доставлена только посадочная миссия", - сказал он.

Индия в 2020 году планирует отправить к Луне третью по счету национальную лунную миссию "Чандраян-3", в составе которой будет только посадочный модуль. Об этом сообщил во вторник госминистр Джитендра Сингх, который курирует в индийском правительстве космическую отрасль, передает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times of India.

Кроме того, Сингх подтвердил, что Индийская организация космических исследований уже приступила к работе над вторым спускаемым аппаратом, после того как в минувшем сентябре при жесткой посадке был потерян первый индийский лунный спускаемый аппарат "Викрам".