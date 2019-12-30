Украинцы будут отдыхать 10 дней в январе

Согласно закону, выходными днями являются Новый год, среда, 1 января, и Рождество Христово, вторник, 7 января.

В январе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Кроме того, согласно распоряжению Кабмина, выходным буде и понедельник, 6 января.