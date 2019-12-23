В новогоднюю ночь произошел пожар в немецком зоопарке

Спасателям сообщили о пожаре в 0.38. Когда через несколько минут пожарные прибыли на место, здание зоопарка уже полыхало. Обезьянник сгорел дотла.

В среду после полуночи, первого января, в немецком городе Крефельд произошел пожар в зоопарке, в результате которого погибли 30 обезьян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

"Наши худшие опасения стали реальностью. В обезьяннике не выжило ни одна из животных. Вольер с гориллами, который примыкает к помещению с обезьянами, удалось спасти. В этом вольере, построенном в 2012 году, живет семья горилл из семи особей", - говорится в заявлении зоопарка.

Причина пожара еще не установлена, но по данным СМИ, возгорание мог повлечь неудачно запущенный фейерверк. Пожарные пока не подтвердили эту версию.