На Софиевской площади Киева новогоднюю ночь встретили более 100 тыс. человек

При этом отмечается, что на Контрактовую площадь в новогоднюю ночь пришли более 40 тысяч человек.

Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы встречали новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся праздничный концерт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА добавили, что новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно. Так, в течение ночи спасателям не поступило ни одного вызова по чрезвычайным ситуациям.