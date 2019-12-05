В Мексике произошла драка в тюрьме, есть погибшие

Правительство начало расследование, чтобы установить лиц, ответственных за драку и то, как огнестрельное оружие попало в тюрьму.

В мексиканском штате Сакатекас произошла драка в тюрьме, в результате чего 16 заключенных были убиты и пятеро получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Заключенный был арестован за использование огнестрельного оружия. Также в тюрьме были обнаружены еще три пистолета и различные ножи.