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События Сегодня, 12:0481
В новогоднюю ночь в Мукачево стреляли из гранатомета
Выяснено, что правонарушитель на улице Ференца Листа выстрелил из ручного гранатомета.
Полиция Мукачево разыскивает неизвестного, который применил гранатомет в новогоднюю ночь. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на полицию в Закарпатской области.
На место происшествия после вызова отправилось руководство областной полиции, а также руководство Мукачевского отдела полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Закарпатской области, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
"Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Поврежден забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда", - отметили в полиции.
Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.
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Теги: news, новости, Украина, Новый_год, Гранатомет, Мукачево, 7dniv, 7dnivinfo  
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