В новогоднюю ночь в Мукачево стреляли из гранатомета

Выяснено, что правонарушитель на улице Ференца Листа выстрелил из ручного гранатомета.

Полиция Мукачево разыскивает неизвестного, который применил гранатомет в новогоднюю ночь. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на полицию в Закарпатской области.

На место происшествия после вызова отправилось руководство областной полиции, а также руководство Мукачевского отдела полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Закарпатской области, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

"Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Поврежден забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда", - отметили в полиции.