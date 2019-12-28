Самым теплым за историю наблюдений в Киеве стал 2019 год

По данным обсерватории, теплее нормы были все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 градусов, и он стал самым теплым за период наблюдений.

Среднегодовая температура 2019 года в Киеве поднялась до 10,6 градусов, что на 2,9 градусов превышает климатическую норму, и таким образом он оказался рекордным с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала 15 градусов тепла. Но в этом году, а именно 18 декабря, она поднялась до 15,2 градусов. Всего же в течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11.

Холоднее всего было 9 января - 14,4 градусов мороза, теплее всего 13 августа, когда температура в тени достигала ровно 35,0 градусов тепла.

"Благодаря аномально теплому декабрю метеорологическая зима в столицу еще не пришла", - добавили в обсерватории.