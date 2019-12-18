Провели следственный эксперимент по делу Шеремета с Кузьменко, а Антоненко отказался

Во время эксперимента следователи хотели проверить походку Кузьменко, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах дела.

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Несмотря на холод, Кузьменко была одета в летнюю одежду, которая, вероятно, была на ней в день, когда под машину журналиста Павла Шеремета подложили взрывчатку. Отметим, что убийство произошло 20 июля 2016 года.

Как сообщили друзья Кузьменко, на место следственного действия вместе с ней привезли и Андрея Антоненко, однако он отказался участвовать в эксперименте без своих адвокатов, так как они сейчас не в Киеве.

"Рифа" (Riffmaster Андрей Антоненко, - ред.) привезли и дали ему бесплатного государственного адвоката. Вывели его из автозака, но он отказался проходить следственные действия без своего адвоката. Его посадили в автозак и увезли обратно", - сказала одна из друзей Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видеоматериалах дела идут два человека. Следствие установило, что вторым человеком, вероятно, был Андрей Антоненко.

Добош уточнил, что следственный эксперимент до сих пор не завершен. Завтра еще будут оформлять все документально и отправлять на экспертизу.

Адвокат Антоненко отметил журналистке hromadske, что его подзащитный не участвует в эксперименте, и его уже увезли в следственный изолятор.

"Во-первых, нам несвоевременно сообщили. Кому-то из адвокатов сообщили за час, мне вообще не сообщили. Я приехал уже по звонку. Андрей от бесплатного адвоката отказался. Во-вторых, нам не предоставили возможность ознакомиться с материалами дела, на основе которых должны проводить эксперимент", - отметил адвокат.