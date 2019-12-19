Свои литературные предпочтения назвали Украинцы

Следует, однако, отметить, что в определенной мере иерархия читательских предпочтений зависит также от таких характеристик, как их пол, возраст, уровень образования и регион проживания.

При этом прослеживаются следующие особенности читательских вкусов:

мужчины значимо чаще женщин отдают предпочтение таким жанрам, как научная фантастика (20% против 12%), научно-популярная литература (16% против 9%) и фэнтези (14% против 9%); женщины, в свою очередь, чаще предпочитают произведения в жанрах любовного романа (42% против 6%), классика (20% против 11%) и сказки (10% против 2%);

молодежь в возрасте до 29 лет чаще читателей других возрастных групп предпочитает произведения в жанрах фэнтези (23%) и триллер (11%), в то время как наиболее возрастная часть читателей чаще предпочитает исторические произведения (46%) и военные романы (15%);

читатели с высшим образованием чаще, чем остальные, предпочитают научную литературу (25%), классику (21%), научно-популярные книги (15%), юмор (14%) и поэзию (12%).

В конце 2019 года наиболее популярными литературными жанрами среди читателей Украины являются детективы (41%), исторические произведения (36%) и любовные романы (27%). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Далее по популярности идут:

Научная литература - 18%

Любые произведения классиков - 16%

Научная фантастика - 15%

Научно-популярные - 12%

Фэнтези - 11%

Юмор и сатира - 11%

Военные романы - 9%

Мемуары / автобиографии и биографии - 9%

Поэзия /стихи - 9%

Сказки - 7%