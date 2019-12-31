В Украине умер человек от осложнений гриппа

Как сообщается, мужчина скончался 31 декабря.

В Украине от осложнений гриппа типа А умер мужчина, который заболел 20 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 г. больной умер, - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

"Напоминаем: лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания… При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине под запрет попало известное лекарство от гриппа и простуды Фармацитрон Форте.