На Рождество ограничат движение транспорта в центре Киева

Как отметили в пресс-службе, во время празднования Рождества на Софийской и Контрактовой площадях запланировано Шествие звездочетов.

Кроме того, 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".