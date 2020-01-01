В Украине за неделю гриппом заболели свыше 135 тыс. людей

Интенсивный показатель заболеваемости составил 356,2 людей на 100 000 населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Зарегистрирован 1 случай гриппоподобного заболевания и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на не эпидемическом уровне.