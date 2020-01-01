 

В Украине за неделю гриппом заболели свыше 135 тыс. людей

События Сегодня, 20:4246
В Украине за неделю гриппом заболели свыше 135 тыс. людей
Интенсивный показатель заболеваемости составил 356,2 людей на 100 000 населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине.
За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Зарегистрирован 1 случай гриппоподобного заболевания и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на не эпидемическом уровне.
В Минздраве напоминают, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация. В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более 4 тыс человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 тыс человек.
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Теги: news, новости, Украина, Грипп, 7dniv, 7dnivinfo  
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