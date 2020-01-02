Из-за срабатывания защиты отключен энергоблок Южно-Украинской АЭС

Как отметили в "Энергоатоме", система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.

На Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) 4 января произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".