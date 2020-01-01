Ночью в центре Киева сгорела машина, огонь перекинулся на жилой дом

Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 02:00.

В ночь на субботу, 4 января, в центре Киева произошел пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Пожар возник по адресу улица Большая Васильковская, 112, там дотла сгорел припаркованный автомобиль Peugeot 307. Машина стояла впритык к жилому дому, огонь разбил стекла банка, который расположился на первом этаже и покрыл копотью балконы до четвертого этажа.

Кому принадлежит авто, на данный момент неизвестно, оно на еврономерах, а водителя на месте не оказалось. Никто не пострадал.