На поставки газа в Финляндию "Газпром" утратил монополию

Как отмечается в сообщении, в первые дни работы газопровод работает на полную мощность.

Финляндия с 1 января 2020 года начала получать газ по новому трубопроводу Balticconnector из хранилищ Латвии через Эстонию. Об этом сообщает эстонский оператор Elering AS.

Рынок газа, охватывающий Эстонию, Латвию и Финляндию, является первым трехсторонним рынком в Европе. При этом российский "Газпром", который до этого был монопольным поставщиком газа в Финляндию, лишился этого статуса.