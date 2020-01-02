На поставки газа в Финляндию "Газпром" утратил монополию

Как отмечается в сообщении, в первые дни работы газопровод работает на полную мощность.
Финляндия с 1 января 2020 года начала получать газ по новому трубопроводу Balticconnector из хранилищ Латвии через Эстонию. Об этом сообщает эстонский оператор Elering AS.
Рынок газа, охватывающий Эстонию, Латвию и Финляндию, является первым трехсторонним рынком в Европе. При этом российский "Газпром", который до этого был монопольным поставщиком газа в Финляндию, лишился этого статуса.
"Открытие зоны Общего рынка уже значительно увеличило трансграничную торговлю газом между странами. Потребители и экономика региона могут только выиграть от усиления конкуренции. Результаты первого торгового дня единого рынка недвусмысленно подтверждают, что создание Balticconnector было верным решением, несмотря на широко распространенный скептицизм по поводу необходимости объединения в предыдущие годы", - сказал Таринг Вескимяги, глава правления Elering.