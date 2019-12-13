На усиленный режим службы переведены спасатели

Сообщается, что в период с 4 по 8 января для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной специальной техники.

Органы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переведены на усиленный режим несения службы на период рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах ​​и на случай совместных действий в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий", - сообщили спасатели.