Масштабное ДТП с микроавтобусом произошло под Ровно, есть жертвы

Сообщается, что авария произошла 3 января около 17 часов на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов".

Как отметили в полиции, водитель автомобиля "ВАЗ 2110", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом "Renault Trafic". После удара микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем "Honda Civic".

В городе Здолбунов Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.

"В результате ДТП водитель "Honda" от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель ВАЗа в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв", - сообщили в полиции.