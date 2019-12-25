 

Украинцы еще не готовы к переносу рождества - заявил Епифаний

События Сегодня, 17:5638
Украинцы еще не готовы к переносу рождества - заявил Епифаний
Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".
"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.
Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.
"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.
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Теги: news, новости, Украина, Епифаний, 7dniv, 7dnivinfo  
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