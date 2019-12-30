В Волынской области в ДТП погибли два человека

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило 5 января в 07:08. Авария произошла на автодороге М19 Ковель-Доманово, где столкнулись два легковых автомобиля Ford Transit и Volkswagen Т4.

В Волынской области во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли двое людей и еще пять получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате ДТП пять человек получили травмы различных степеней тяжести. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали водителя автомобиля Volkswagen Т4, который был зажат конструкциями деформированного транспортного средства.