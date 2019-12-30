В результате лобового столкновения двух авто на трассе Киев-Чоп погиб ребенок

Авария произошла 4 января около 21:45 в селе Банюнин Камянко-Бугского района. Житель города, управляя Lexus GS300 выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Malibu, под управлением жителя Киевской области.

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб ребенок 2016 года рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet, ребенок 2016 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двое пассажиров автомобиля Chevrolet госпитализированы в ТП №3 г. Львова.

Пассажир автомобиля Lexus, жительница г. Киев 1992 года рождения, доставлена в Буске ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпущена.