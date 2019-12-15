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События Сегодня, 12:5240
Количество приходов которые присоединились к ПЦУ назвал Епифаний
Епифаний добавил, что ожидает и в дальнейшем присоединение приходов, которые пожелают войти в состав ПЦУ добровольно.
Из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в состав Православной церкви Украины за год перешло около 600 приходов. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода".
"Я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но требуется время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", - сказал митрополит.
Епифаний также не исключает, что отдельные общины юридически не успели перерегистрировать свои уставы, поскольку вопрос перехода в ПЦУ затрагивает также церковное имущество.
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Теги: news, новости, Украина, Епифаний, 7dniv, 7dnivinfo, ПЦУ  
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