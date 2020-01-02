Руководство полиции обещает тщательно расследовать убийство в Каховке

По словам Прокудина, событие находится на его личном контроле. Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для всестороннего расследования.

Убийство в Каховке в новогоднюю ночь, к которому может быть причастен сотрудник полиции, будет расследовано "очень тщательно и справедливо". Об этом сказал руководитель Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин, передает пресc-служба полиции.

"В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет суровую ответственность, предусмотренную действующим законодательством", - отметил руководитель полиции.