Руководство полиции обещает тщательно расследовать убийство в Каховке

По словам Прокудина, событие находится на его личном контроле. Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для всестороннего расследования.
Убийство в Каховке в новогоднюю ночь, к которому может быть причастен сотрудник полиции, будет расследовано "очень тщательно и справедливо". Об этом сказал руководитель Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин, передает пресc-служба полиции.
"В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет суровую ответственность, предусмотренную действующим законодательством", - отметил руководитель полиции.
Прокудин также обратился к митингующим, которые принесли в областное управление полиции шины и подожгли их. Он попросил граждан во время проведения мероприятий проводить акции исключительно мирным способом и не нарушать публичный порядок.