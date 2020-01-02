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События Сегодня, 16:2848
Руководство полиции обещает тщательно расследовать убийство в Каховке
По словам Прокудина, событие находится на его личном контроле. Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для всестороннего расследования.
Убийство в Каховке в новогоднюю ночь, к которому может быть причастен сотрудник полиции, будет расследовано "очень тщательно и справедливо". Об этом сказал руководитель Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин, передает пресc-служба полиции.
"В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет суровую ответственность, предусмотренную действующим законодательством", - отметил руководитель полиции.
Прокудин также обратился к митингующим, которые принесли в областное управление полиции шины и подожгли их. Он попросил граждан во время проведения мероприятий проводить акции исключительно мирным способом и не нарушать публичный порядок.
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