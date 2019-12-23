По делу об убийстве в Каховке проведут повторную судмедэкспертизу

Полиция проведет повторную судебно-медицинскую экспертизу по делу об убийстве мужчины в Каховке, к которому может быть причастен сотрудник полиции. Об этом заявил начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий, передает Hromadske.

По словам Вербицкого, к повторной судмедэкспертизе допустят представителя потерпевших.

"На сегодня мы назначили ряд экспертиз. По договоренности с представителями потерпевших, мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за проведением экспертиз", - сказал правоохранитель.