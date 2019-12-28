Число жертв лесных пожаров в Австралии возросло до 24

Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что количество погибших исчисляется от начала лесных пожаров в сентябре 2019 года.

Благотворительному фонду за последние 48 часов сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс удалось собрать более 20 миллионов долларов.

В Канберре качество воздуха сейчас считается худшим в мире, а жителям города приказано избегать выхода из собственных жилищ. Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из него в течение недели.