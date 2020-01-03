США и Иран к диалогу призвал Папа Римский

Как сообщается, в воскресенье, 5 января, Папа Франциск призвал к диалогу и сдержанности после спецоперации США по ликвидации иранского военного командующего Сулеймани в Багдаде.

Папа Римский Франциск призвал Вашингтон и Тегеран к диалогу и сдержанности на фоне роста напряженности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что во время воскресной молитвы Папа Франциск не упоминал Иран, но заявил об ужасном напряжении в воздухе, которое сейчас ощущается во многих частях мира.