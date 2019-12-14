Масштабное ДТП в Словакии: пострадали 5 украинцев

В то же время местные СМИ пишут, что в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев.

В словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал HNonline.

"На автотрассе D1 по Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус", - говорится в сообщении.