Полицейский в Германии застрелил мужчину угрожавшего ему ножом

Отмечается, что мужчина сначала ударил каким-то предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским отделением, после чего с ножом в поднятой руке подошел к полицейским.

Когда мужчина не остановился, несмотря на несколько предупреждений, 23-летний правоохранитель произвел в мужчину выстрел, который стал смертельным.

В городе Гельзенкирхен (Германия) полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом. Об этом 6 января сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Welt.

"В воскресенье в Гельзенкирхене полицейский застрелил 37-летнего мужчину, который, по свидетельствам, бросился на нескольких офицеров с ножом. После убийства нападавшего расследуется возможная террористическая подоплека", - говорится в сообщении .