Активистов на встрече с российской блогершой задержали в Киеве

Отмечается, что по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Казацкая неизвестные лица конфликтуют и выражаются нецензурной бранью.

В Киеве во время выступления российской блогера полиция задержала двух активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"На замечания полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали... В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление полиции", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с ранее доставленными в управление полиции парнями. На это время всех участников происшествия отпустили.

На странице гражданского движения "Відсіч" в Facebook сообщается, что были задержаны активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В Киеве должна была выступить российская блогер, бывшая сотрудница антиукраинского пропагандистского телеканала "Россия" Александра Митрошина, которая незаконно посещала Крым.