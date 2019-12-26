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События Сегодня, 08:5139
Активистов на встрече с российской блогершой задержали в Киеве
Отмечается, что по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Казацкая неизвестные лица конфликтуют и выражаются нецензурной бранью.
В Киеве во время выступления российской блогера полиция задержала двух активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"На замечания полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали... В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление полиции", - говорится в сообщении.
Впоследствии правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с ранее доставленными в управление полиции парнями. На это время всех участников происшествия отпустили.
На странице гражданского движения "Відсіч" в Facebook сообщается, что были задержаны активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В Киеве должна была выступить российская блогер, бывшая сотрудница антиукраинского пропагандистского телеканала "Россия" Александра Митрошина, которая незаконно посещала Крым.
Отмечается, что активисты пришли спросить у нее о причинах нарушения государственной границы Украины и задать простой вопрос: "Чей Крым?", однако ответ не получили.
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Теги: news, новости, Украина, Активисты, Киев, Задержание, 7dniv, 7dnivinfo  
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