Из-за аварии в Ровно отключили водоснабжение

Отмечается, что вечером, 6 января, на водопроводе по улице Пушкина произошел порыв.

Ровно из-за аварии на водопроводе отключают водоснабжение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Ровнооблводоканала".

"Чтобы не портить жителям центральной части города праздник, было принято решение не перекрывать водоснабжение на Сочельник, а решили сделать это ночью - с 00:00 часов", - говорится в сообщении.

Уже завтра с утра вся необходимая спецтехника и аварийные бригады "Ровнооблводоканала" будут работать над устранением повреждения.