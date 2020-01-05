В Австралии число жертв лесных пожаров снова увеличилось

Отмечается, что в понедельник 6 января полиция подтвердила смерть 71-летнего мужчины на южном побережье штата Новый Южный Уэльс (NSW), который, как сообщается, пропал без вести 31 декабря.

Из-за лесных пожаров в Австралии погибли уже 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также сообщается, что в результате пожаров было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, площадь почти равна Австрии, разрушены тысячи зданий и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи.