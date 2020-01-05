Не выходить из дома из-за лесных пожаров призывают жителей столицы Австралии

Людям рекомендуют не выходить из своих домов в течение минимум 48 часов. Столичный аэропорт отменил много рейсов, музеи, магазины и университеты в городе закрыты.

В столице Австралии Канберре воздуха стало настолько задымленным из-за лесных пожаров, что в понедельник, 6 января, местные власти призвали жителей оставаться дома. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Пожары продолжают гореть и гореть еще на протяжении месяцев", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.