Рождество сегодня отмечают христиане восточного обряда

Православное Рождество Христово пышно празднуется в христианском мире. В этот день заканчивается сорокадневный Рождественский пост.

За богатым праздничным столом традиционно собирается вся семья. А после православного Рождества Христова начинаются 12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляниями в честь рождения Сына Божьего. У славян издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Православная Церковь Украины, Украинская Греко-Католическая Церковь, большинство украинских евангельских христиан, а также Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные Церкви встречают Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщает РБК-Украина.

Этот день является официальным государственным праздником в Украине.