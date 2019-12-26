В пожаре под Одессой погибли трое людей

Отмечается, что в 06 час. 37 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

В пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, вследствие которого погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м. кв", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Одессе произошел пожар в колледже экономики. В результате происшествия погибли 16 человек.