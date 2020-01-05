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События Сегодня, 08:38142
Число животных погибших в пожарах Австралии превысило миллиард
Ученый подчеркнул, что первоначальная оценка в 480 млн жертв среди животных была слишком скромной и охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс.
Эколог из Сиднейского университета Крис Дикман заявил, что в Австралии из-за лесных пожаров, по предварительным подсчетам, погибли более миллиарда животных. Об этом сообщает издание HuffPost.
По его словам, вышеупомянутая цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. С учетом этих цифр, как подчеркивает ученый, потери уже превысили 1 млрд.
Так, ученый-эколог из Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч подтвердил такие оценки. По его словам, если учитывать распространение пожаров, то 1 млрд погибших - скромное предположение.
Отмечается, что могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.
При этом оценки потерь животных в Университете Сиднея не включает домашний скот. В правительстве считают, что потери превысят 100 тыс. животных.
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Теги: news, новости, Украина, Австралия, Животные, Пожары, 7dniv, 7dnivinfo  
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