Число животных погибших в пожарах Австралии превысило миллиард

Ученый подчеркнул, что первоначальная оценка в 480 млн жертв среди животных была слишком скромной и охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс.

Эколог из Сиднейского университета Крис Дикман заявил, что в Австралии из-за лесных пожаров, по предварительным подсчетам, погибли более миллиарда животных. Об этом сообщает издание HuffPost.

По его словам, вышеупомянутая цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. С учетом этих цифр, как подчеркивает ученый, потери уже превысили 1 млрд.

Так, ученый-эколог из Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч подтвердил такие оценки. По его словам, если учитывать распространение пожаров, то 1 млрд погибших - скромное предположение.

Отмечается, что могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.